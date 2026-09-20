La Corée du Nord a tiré un missile au large de sa côte Est selon Tokyo

La Corée du Nord a tiré dimanche ce qui semblait être un missile balistique en direction de la mer, à l'est de la péninsule coréenne, a annoncé le ministère japonais de la Défense.

Le ministère sud-coréen de la Défense a indiqué pour sa part que Pyongyang avait tiré un projectile non identifié.

La chaîne publique japonaise NHK a précisé que le missile était retombé en dehors de la zone économique exclusive du Japon.

Samedi, la Corée du Nord a rejeté une résolution de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) critiquant son programme nucléaire.

Kim Yo-jong, l'influente soeur du dirigeant Kim Jong-un, a accusé l'agence onusienne de pratiquer une politique de deux poids, deux mesures en fermant les yeux sur les activités de prolifération nucléaire des Etats-Unis et de la Corée du Sud.

La semaine dernière, Pyongyang a également condamné un exercice naval dirigé par les États-Unis, auquel participaient la Corée du Sud et le Japon, qui s'est déroulé du 29 août au 10 septembre près de Guam.

Kim Yo-jong a imputé à ces manoeuvres menées par les États-Unis la responsabilité de l'aggravation constante des tensions dans la péninsule coréenne et a affirmé que le pays ne dévierait pas de sa trajectoire visant à renforcer son arsenal nucléaire.

(Cynthia Kim et Heejin Kim à Séoul et Junko Fujita à Tokyo; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)