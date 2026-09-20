La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques présumés au large de sa côte est en l'espace de trois heures

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* Le premier missile a parcouru environ 450 km depuis Wonsan, selon l'armée sud-coréenne

* Un deuxième missile a parcouru plus de 600 km près de trois heures plus tard

* Aucune menace immédiate pour le personnel américain ou les alliés, selon le Commandement américain du Pacifique

(Ajout d'un commentaire du Commandement américain du Pacifique au paragraphe 9)

La Corée du Nord a tiré deux missiles au large de sa côte est dimanche, sa deuxième série d'essais en environ une semaine et quelques jours après que Pyongyang a accusé les États-Unis d'attiser les tensions dans la péninsule coréenne par le biais d'une série d'exercices militaires.

Près de trois heures après avoir lancé un missile balistique à courte portée en direction de la mer de l'Est dimanche après-midi, la Corée du Nord a tiré un missile similaire, selon le ministère sud-coréen de la Défense.

S’il est confirmé que ce deuxième tir était bien un missile balistique, cela marquera deux essais consécutifs de missiles balistiques par la Corée du Nord en l’espace de trois heures.

L'état-major interarmées sud-coréen a déclaré avoir détecté le premier tir d'essai depuis la région de Wonsan vers 15 h (06 h 00 GMT), identifiant l'arme comme un missile balistique. Le ministère japonais de la Défense a également indiqué qu'il semblait s'agir d'un missile balistique.

La chaîne publique japonaise NHK a indiqué que le projectile était tombé en dehors de la zone économique exclusive du Japon.

Le premier projectile a parcouru environ 450 km (280 miles) et appartiendrait à la série Hwasong-11, selon l’armée sud-coréenne. Le deuxième missile à courte portée, qui a également été tiré depuis Wonsan vers 17 h 50 (08 h 50 GMT), a parcouru plus de 600 km (373 miles), a-t-elle précisé.

« Les services de renseignement sud-coréens et américains ont suivi et échangé des informations sur l’évolution de la situation dès les premières phases du tir, et ont également partagé avec le Japon des renseignements concernant ce missile balistique nord-coréen », a déclaré l’État-major interarmées sud-coréen.

Le Conseil national de sécurité sud-coréen a condamné ce tir de missile, qui fait suite à un essai effectué le 12 septembre. Le Conseil a exhorté Pyongyang à cesser immédiatement ses activités liées aux missiles, avertissant que cet essai constituait une violation directe des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

« Nous avons pris connaissance des récents tirs de missiles et nous nous concertons étroitement avec nos alliés et partenaires. D’après les évaluations actuelles, ces événements ne constituent pas une menace immédiate pour le personnel ou le territoire américains, ni pour nos alliés », a déclaré le Commandement américain du Pacifique dans un message publié sur X.

Le Japon a également déposé une protestation par la voie diplomatique à Pékin, selon un article du Nikkei.

«Cette série d’actions nord-coréennes menace la paix et la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale», a déclaré le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi, cité par le Nikkei.

Samedi, la Corée du Nord a rejeté une résolution de l'agence de surveillance nucléaire de l'ONU contre le programme nucléaire de Pyongyang.

La semaine dernière, Pyongyang a également condamné un exercice naval mené par les États-Unis, auquel ont participé la Corée du Sud et le Japon, et qui s’est déroulé du 29 août au 10 septembre près de Guam.

Vendredi, Kim Yo Jong, la sœur influente du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a imputé aux exercices militaires menés par les États-Unis la détérioration constante des tensions dans la péninsule coréenne et a affirmé que son pays ne changerait pas de cap dans ses efforts pour renforcer son arsenal nucléaire.