La Corée du Nord a testé avec succès un système d'arme de pointe-KCNA
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 00:20

La Corée du Nord a testé avec succès mercredi un "nouveau système d'arme de pointe" avec des projectiles hypersoniques, a rapporté jeudi l'agence de presse officielle KCNA, ajoutant que ce système s'inscrivait dans le cadre d'un programme de défense destiné à renforcer la dissuasion stratégique de Pyongyang.

Deux projectiles hypersoniques ont été lancés depuis une région située à proximité de la capitale nord-coréenne et ont atteint une cible à l'intérieur du territoire dans le nord-est du pays, a déclaré la KCNA.

L'armée sud-coréenne avait annoncé auparavant que la Corée du Nord avait lancé ce qui semblait être plusieurs missiles balistiques à courte-portée.

(Heejin Kim et Jack Kim; version française Jean Terzian)

