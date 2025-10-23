La Corée du Nord a testé avec succès un système d'arme de pointe-KCNA

La Corée du Nord a testé avec succès mercredi un "nouveau système d'arme de pointe" avec des projectiles hypersoniques, a rapporté jeudi l'agence de presse officielle KCNA, ajoutant que ce système s'inscrivait dans le cadre d'un programme de défense destiné à renforcer la dissuasion stratégique de Pyongyang.
Deux projectiles hypersoniques ont été lancés depuis une région située à proximité de la capitale nord-coréenne et ont atteint une cible à l'intérieur du territoire dans le nord-est du pays, a déclaré la KCNA.
L'armée sud-coréenne avait annoncé auparavant que la Corée du Nord avait lancé ce qui semblait être plusieurs missiles balistiques à courte-portée.
(Heejin Kim et Jack Kim; version française Jean Terzian)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer