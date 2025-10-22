La Corée du Nord a effectué un test de missile balistique, dit Séoul

La Corée du Nord a tiré un missile balistique au large de sa côte orientale, a rapporté mercredi l'armée sud-coréenne, sans fournir davantage de détails.

Le précédent essai balistique de Pyongyang remontait au 8 mai dernier, quand il avait lancé plusieurs missiles à courte portée.

(Jack Kim; version française Jean Terzian)