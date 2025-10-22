Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La Corée du Nord a effectué un test de missile balistique, dit Séoul
22/10/2025
La Corée du Nord a tiré un
missile balistique au large de sa côte orientale, a rapporté
mercredi l'armée sud-coréenne, sans fournir davantage de
détails.
Le précédent essai balistique de Pyongyang remontait au 8
mai dernier, quand il avait lancé plusieurs missiles à courte
portée.
