La Corée du Nord a effectué un nouvel essai balistique, dit Séoul

(Actualisé avec précisions et contexte)

La Corée du Nord a tiré ce qui semble être plusieurs missiles balistiques à courte-portée, a déclaré mercredi l'armée sud-coréenne, un essai qui intervient à quelques jours de la tenue en Corée du Sud d'un sommet régional de premier plan.

Le précédent tir de missiles balistiques effectué par Pyongyang remontait à mai dernier, en dépit de la volonté de dialogue affichée par Séoul et par les Etats-Unis.

Plusieurs projectiles considérés comme des missiles balistiques à courte portée ont été détectés aux premières heures de la journée de mercredi, a déclaré l'état-major de l'armée sud-coréenne. Ils ont été lancés depuis une zone située à proximité de Pyongyang, en direction du Nord-Est, est-il précisé dans un communiqué.

Séoul partage des informations à propos de ce tir avec Washington et le Japon, a indiqué l'armée sud-coréenne.

Elle a précisé avoir détecté des mouvements avant le lancement puis avoir suivi ensuite les missiles qui ont parcouru environ 350 kilomètres.

Les missiles semblent être tombés à l'intérieur des terres, a indiqué séparément un responsable militaire.

La nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi a indiqué que le lancement de ces missiles n'avaient eu aucun impact sur la sécurité du Japon.

Il est attendu que le président sud-coréen Lee Jae-myung rencontre la semaine prochaine son homologue américain Donald Trump en marge du sommet du forum Apec (Coopération économique Asie-Pacifique), auquel doit également participer le président chinois Xi Jinping.

Lee Jae-myung et Donald Trump ont évoqué l'idée d'une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors de la visite du président américain en Corée du Sud mais Pyongyang n'a pas réagi publiquement à cette idée.

Des responsables américains ont envisagé, sans jamais le confirmer, un déplacement dans la zone démilitarisée séparant les deux Corées, selon une source proche des discussions.

