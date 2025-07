La confiance des consommateurs américains va un peu mieux en juillet

information fournie par Reuters • 18.07.2025 • 17:31 •

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique et d'un contexte aux paragraphes 5, 6 et 10, et d'un commentaire ... Lire la suite