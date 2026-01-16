 Aller au contenu principal
La Conférence de Munich sur la sécurité désinvite le ministre iranien des Affaires étrangères
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 14:46

La Conférence de Munich sur la sécurité, l'un des principaux forums mondiaux sur la sécurité, a annoncé vendredi qu'elle retirait son invitation au ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, à la suite de la répression des manifestations à travers l’Iran par le gouvernement de Téhéran.

"Il y a plusieurs semaines, des invitations avaient été adressées à certains représentants du gouvernement iranien. Au vu des événements actuels, la Conférence sur la sécurité de Munich ne maintiendra pas ces invitations", a déclaré l’organisation dans un communiqué envoyé par courriel.

Cette année, le rassemblement d’experts en sécurité et de décideurs politiques se tiendra du 13 au 15 février. Les organisateurs ont précisé qu’ils invitaient des participants susceptibles d’apporter un éclairage politique important, tout en tenant compte des évolutions politiques avant de finaliser la liste.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré que l’Allemagne était opposée à l’invitation de responsables iraniens, compte tenu des événements en Iran, où il a été rapporté que des milliers de personnes ont été tuées lors des manifestations contre le régime clérical.

(Rédigé par Andreas Rinke, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

