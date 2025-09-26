La compagnie Norwegian commande 30 Boeing supplémentaires

information fournie par Boursorama avec AFP • 26/09/2025 à 10:39

La compagnie aérienne à bas coûts Norwegian a exercé son option d'achat sur trente appareils Boeing 737 MAX 8 supplémentaires, portant le total de la commande à 80 appareils, a-t-elle annoncé vendredi.

( AFP / JOEL SAGET )

Norwegian avait dévoilé un accord en mai 2022 pour l'achat de 50 Boeing de ce même modèle, assorti d'une option pour 30 appareils supplémentaires.

"En exerçant l'option et en ajustant le calendrier de livraison, nous conservons notre flexibilité tout en renforçant notre ambition de disposer de l'une des flottes les plus modernes et les plus économes en carburant d'Europe", a déclaré le directeur général Geir Karlsen, cité dans un communiqué.

Le dernier avion de la commande devrait être livré en 2031, selon Norwegian.

Le montant de la transaction n'a été communiqué.

Boeing traverse une crise profonde en raison de problèmes de qualité de sa production et d'une grève qui s'éternise aux Etats-Unis.

Le constructeur enchaîne depuis quelques mois l'annonce de gros contrats avec des compagnies situées dans le monde entier.

Norwegian, qui a évité de justesse de mettre la clé sous la porte en 2021, exploite une flotte composée exclusivement d'appareils du constructeur aéronautique américain, à savoir des Boeing 737-800 et des 737 MAX 8.