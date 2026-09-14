La compagnie Air Baltic sollicite la protection de la loi américaine sur les faillites

( AFP / WANG ZHAO )

La compagnie aérienne lettone Air Baltic, en délicatesse avec ses créanciers, a annoncé lundi avoir demandé son placement sous la protection de la loi américaine sur les faillites le temps de restructurer sa dette.

Air Baltic, dont l'Etat letton est l'actionnaire majoritaire avec 88,4% des droits de vote, a indiqué avoir obtenu une ligne de crédit de 350 millions d'euros de la part de ses créanciers, afin d'assurer sa trésorerie et soutenir la poursuite de son activité commerciale pendant la procédure.

Cette procédure de placement volontaire sous la protection de la loi sur les faillites (chapitre 11, ndlr) permet à une entreprise en difficulté financière de continuer à fonctionner normalement, tout en lui laissant le temps de chercher un accord avec ses créanciers.

Selon des documents cités par l'agence de presse balte BNS, parmi les plus gros créanciers de la compagnie figurent le motoriste américain Pratt & Whitney (66,5 millions de dollars) et l'Etat letton (20 millions de dollars).

Air Baltic, qui a transporté plus de cinq millions de passagers l'an dernier, espère sur le long terme se doter d'une "structure capitalistique plus solide et plus durable", et améliorer sa compétitivité.

Entretemps, "les vols et les services se poursuivent sans interruption (...), billets et réservations restent valides", précise un communiqué.

Si le groupe Air Baltic a vu son chiffre d'affaires s'accroître de 4,2% en 2025 par rapport à 2024, à 780 millions d'euros, il a essuyé 44,3 millions de pertes avant dépréciations.

Le groupe allemand Lufthansa est entré l'an dernier au capital du transporteur à hauteur de 10%.