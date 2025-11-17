 Aller au contenu principal
La Commission européenne propose trois solutions de financement pour l'Ukraine
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 13:11

Il existe trois solutions possibles de financement par l'Union européenne (UE) des besoins militaires de l'Ukraine qui peuvent être combinées ou prises séparément, dont un prêt via les avoirs russes gelés, écrit lundi Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, dans une lettre.

Les dirigeants de l'UE sont convenus le mois dernier, lors d'un sommet, d'apporter une réponse aux "besoins financiers urgents" de l'Ukraine pour les deux prochaines années, sans toutefois se décider sur un éventuel recours aux actifs russes gelés en raison des craintes soulevées par la Belgique.

La structure financière de dépôts de titres dans laquelle sont placés la majorité des avoirs russes gelés est basée en Belgique.

Les dirigeants de tous les pays de l'UE, à l'exception de la Hongrie, avaient demandé à la Commission européenne de proposer des solutions pour soutenir financièrement l'Ukraine.

"Nous avons identifié trois options principales, à savoir un soutien financé par les Etats membres via des subventions, un prêt à recours limité financé par un emprunt de l'Union sur les marchés financiers, ou un prêt à recours limité lié aux soldes de trésorerie des actifs immobilisés", écrit Ursula von der Leyen dans une lettre consultée par Reuters.

"Les trois options ne s'excluent pas mutuellement. Elles peuvent être combinées ou séquencées", ajoute la présidente de la Commission européenne dans un document joint à sa lettre.

"Compte tenu de l'urgence de la situation, de la complexité variable des options et de la nécessité de commencer les décaissements d'ici le deuxième trimestre 2026, toute option choisie pourrait être conçue comme transitoire et limitée dans le temps", peut-on également lire dans ce document.

L'option d'un soutien non remboursable financé par les pays membres et l'option d'un emprunt de l'UE sur les marchés financiers "pourraient servir de solutions de transition" jusqu'à ce que le nouveau budget à long terme de l'Union, qui entrera en vigueur en 2028, soit adopté et puisse servir de garantie pour les prêts financés par l'UE, est-il indiqué à titre d'exemple dans le document.

Ursula von der Leyen souligne par ailleurs dans sa lettre aux dirigeants européens qu'une décision doit être prise rapidement.

"Il est désormais essentiel de parvenir rapidement à un engagement clair sur la manière de garantir que le financement nécessaire pour l'Ukraine sera approuvé lors de la prochaine réunion du Conseil européen en décembre", a-t-elle dit.

(Reportage Lili Bayer; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

