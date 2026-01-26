La Commission européenne ouvre une enquête sur Grok

(Actualisé avec annonce de la Commission)

La Commission européenne a déclaré lundi avoir ouvert une enquête sur Grok, le chatbot d'intelligence artificielle (IA) générative du milliardaire Elon Musk, pour production d'images explicites, exposant xAI, l'entreprise exploitant l'outil, à une lourde amende.

L'enquête visera à déterminer si Grok diffuse des contenus illégaux, tels que des images sexualisées manipulées, dans l'Union européenne (UE), en violation avec la législation sur les services numériques du bloc, indique la Commission dans un communiqué.

"Je salue la décision de la Commission d'ouvrir une enquête officielle. Lorsque des informations crédibles font état d'une utilisation des systèmes d'IA préjudiciable aux femmes et aux enfants, il est essentiel que la législation européenne soit examinée et appliquée sans délai", a déclaré plus tôt Regina Doherty, membre irlandaise du Parlement européen.

"Cette affaire soulève des questions très sérieuses quant au respect par les plateformes de leurs obligations légales d'évaluer correctement les risques et d'empêcher la diffusion de contenus illégaux et préjudiciables", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Grok et le réseau social X sont sous le feu des critiques après la publication sur X d'images explicites générées sur demande des utilisateurs, représentant parfois des mineurs.

xAI, société d'IA détenue par Elon Musk, a déclaré à la mi-janvier avoir mis en place des modifications afin d'empêcher le compte Grok "d'autoriser la modification d'images de personnes réelles portant des vêtements révélateurs tels que des bikinis".

xAI a également déclaré qu'elle avait empêché les utilisateurs, en fonction de leur emplacement, de générer des images de personnes vêtues de manière provocante dans les "juridictions où cela est illégal".

L'entreprise n'a pas précisé quelles étaient ces juridictions.

L'enquête ouverte par la Commission européenne risque de contrarier l'administration du président américain Donald Trump, la répression de l'UE à l'encontre des géants de la technologie ayant suscité des critiques et même des menaces de droits de douane de la part des États-Unis.

X n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par e-mail lundi.

(Rédigé par Miranda Murray et Sam Tabahriti, avec Foo Yun Chee, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)