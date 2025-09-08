La Commission européenne devrait proposer un 19e paquet de sanctions contre la Russie d'ici vendredi

information fournie par Reuters • 08/09/2025 à 15:36

La Commission européenne devrait proposer d'ici vendredi un 19ème paquet de sanctions contre la Russie et l'ajout à la liste des banques ciblées de deux pays d'Asie centrale, d'après des diplomates de l'UE.

Les diplomates ont refusé de donner plus de détails sur le nouveau paquet de sanctions européennes à venir.

Depuis juin, l'Union européenne étend le champ d'application aux banques et entités de pays tiers.

Dans son 18ème paquet, l'UE avait inscrit deux banques chinoises et la grande raffinerie indienne Nayara, située à Vadinar.

(Rédigé par Julia Payne ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)