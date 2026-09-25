La Colombie extrade vers les USA un chef rebelle accusé de narcotrafic

La Colombie a extradé vers les Etats-Unis un narcotrafiquant présumé issu d'une faction dissidente de l'ancienne guérilla des Farc (Forces armées révolutionnaires de Colombie), a-t-on appris vendredi de trois sources policières.

Geovany Andres Rojas, alias "Spider", est accusé de diriger les Commandos de la frontière de la Coordination nationale de l'armée bolivarienne (CNEB), l'un des nombreux groupes formés par d'anciens combattants des FARC ayant rejeté ou abandonné l'accord de paix conclu avec le gouvernement en 2016. Il est accusé aux Etats-Unis de trafic de drogue et d'association de malfaiteurs pour des activités présumées en Colombie et en Equateur remontant à 2017.

Il s'agit de la première extradition d'un haut commandant de groupe armé depuis l'entrée en fonction en août du président de droite Abelardo De La Espriella, qui a rompu avec la stratégie de négociation de son prédécesseur de gauche Gustavo Petro.

Abelardo De La Espriella a mis fin aux pourparlers de paix avec les groupes armés illégaux dont les factions dissidentes des FARC et a lancé une offensive militaire pour reprendre le contrôle de zones de montagne et de jungle isolées.

(Luis Jaime Acosta, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)