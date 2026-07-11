La Chine suspend ses exportations d'hélium avec la repris des tensions USA-Iran

La Chine a annoncé vendredi une interdiction temporaire des exportations d'hélium, étant donné que la reprise des échanges de tirs entre l'Iran et les Etats-Unis menace de provoquer de nouvelles pénuries de ce gaz indispensable à la fabrication de puces électroniques.

L'attaque lancée fin février contre l'Iran par les Etats-Unis et Israël et les conséquences de ce conflit sur les échanges économiques mondiaux avaient entraîné des pénuries d’hélium, perturbant les activités des entreprises du monde entier, y compris en Chine.

L'hélium est essentiel à la gestion thermique dans la production de semi-conducteurs, secteur en plein boom grâce au développement effréné de l'intelligence artificielle.

Donald Trump a déclaré vendredi que l'Iran avait demandé la poursuite des pourparlers avec Washington et que les États-Unis avaient accepté, tout en réaffirmant que le cessez-le-feu de juin était "terminé" après les échanges de tirs cette semaine dans le détroit d'Ormuz.

"L'interdiction d'exporter de l'hélium est clairement une mesure visant à protéger l'approvisionnement national après la reprise du conflit avec l'Iran", a déclaré Cory Combs, responsable de la recherche sur la chaîne d'approvisionnement et les minéraux critiques au sein du cabinet d'études politiques Trivium China.

"La bonne nouvelle, c'est qu'à ma connaissance, aucun pays ne dépend particulièrement des importations d’hélium en provenance de Chine. L'interdiction d'exportation pourrait avoir des répercussions marginales, mais elle ne devrait pas entraîner de pénurie ni de chocs majeurs sur les prix", a-t-il ajouté.

La Chine est fortement dépendante de l'hélium importé. Trivium estime que les importations de ce gaz représentent environ 85% de ses besoins.

Le Qatar — qui a fourni plus de la moitié des importations d'hélium de la Chine ces dernières années et représente un tiers de l'offre mondiale — a vu ses exportations perturbées par de précédentes attaques iraniennes, a noté Cory Combs.

(Eduardo Baptista et le bureau de Pékin, Version française Benoit Van Overstraeten)