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La Chine s'oppose aux tentatives américaines d'espionner ses entreprises
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 15:44
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Pékin est "sérieusement préoccupé et fermement opposé" aux déclarations américaines selon lesquelles les entreprises chinoises constituent des cibles légitimes d'espionnage, a indiqué vendredi son ministère du Commerce, faisant référence aux propos récents d'un responsable de la CIA.

"La Chine avertit sévèrement la partie américaine de cesser immédiatement ses activités d'espionnage visant la Chine, y compris les entreprises chinoises, et de mettre fin à toutes les actions qui portent atteinte à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le pays "prendra résolument les mesures nécessaires" pour protéger les droits et intérêts légitimes de ses entreprises et pour sanctionner les actes criminels, a-t-il ajouté.

(Rédigé par Xiuhao Chen, Shi Bu et Liz Lee; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)

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