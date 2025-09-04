La Chine plaide pour une coordination plus étroite avec la Corée du Nord

par Liz Lee

Le président chinois Xi Jinping a appelé jeudi à une coordination plus étroite avec la Corée du Nord dans les affaires mondiales et régionales, ont rapporté les médias d'État.

Xi Jinping et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont discuté jeudi au Palais de l'Assemblée du peuple, à Pékin, au lendemain d'un défilé militaire d'une ampleur sans précédent auquel assistait également le président russe Vladimir Poutine.

Jeudi, Kim Jong-un a félicité le dirigeant chinois pour le défilé "réussi et grandiose", qui "a démontré avec force le grand statut international de la Chine aujourd'hui", a rapporté la chaîne télévisée chinoise CCTV.

La Chine et la Corée du Nord sont de "bons voisins, bons amis et bons camarades qui partagent une destinée commune", a déclaré de son côté Xi Jinping.

"La Chine et la Corée du Nord devraient renforcer la coordination stratégique dans les affaires internationales et régionales afin de sauvegarder leurs intérêts communs", a-t-il ajouté.

Xi Jinping a également déclaré que la Chine était prête à renforcer la coordination avec la Corée du Nord pour maintenir la paix et la stabilité dans la région.

Le train de Kim Jong-un, arrivé mardi, a ensuite quitté la capitale chinoise tard dans la nuit après les discussions, selon des journalistes de Reuters.

La Chine est le principal partenaire commercial de la Corée du Nord. Les deux pays, dotés de l'arme nucléaire, partagent une histoire qui remonte au soutien apporté par Pékin à Pyongyang pendant la guerre de Corée de 1950-1953, qui a abouti à la partition du pays en Corée du Sud et Corée du Nord.

(Avec les bureaux de Pékin et Shanghaï, Jack Kim à Séoul ; version française Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)