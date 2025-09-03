La Chine organise une parade militaire sans précédent en forme de défiance à l'Occident

par Laurie Chen

La Chine organise mercredi une parade militaire massive et sans précédent pour marquer le 80e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale, profitant de l'occasion pour mettre en exergue sa puissance accrue et son poids géopolitique alors que le président Xi Jinping entend faire de Pékin le gardien d'un nouvel ordre international affranchi de l'influence américaine.

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, tous deux considérés comme des parias en Occident du fait de la guerre en Ukraine et des ambitions nucléaires de Pyongyang, seront présents et réunis conjointement aux côtés de Xi Jinping pour la première fois.

Cette parade du "Jour de la Victoire", lors de laquelle des dizaines de milliers de soldats vont défiler sur la place Tiananmen, intervient dans un contexte de tensions entre Washington et ses alliés traditionnels nées de la politique de l'"Amérique d'abord" du président américain Donald Trump.

Des avions de chasse, des drones, des systèmes de missile de défense et des armes hypersoniques devraient également être exhibés.

Les principaux axes routiers et les écoles de Pékin ont été fermées en vue de la parade devant durer 70 minutes et clore des semaines de préparatifs sécuritaires et de répétitions nocturnes.

Xi Jinping a décrit la Deuxième Guerre mondiale comme un tournant majeur dans la "grande régénération de la nation chinoise", la Chine ayant surmonté l'humiliation de l'invasion menée par le Japon pour devenir une puissance économique.

Il est attendu que le président chinois souligne, au cours d'un discours, la victoire de la Chine et de l'Union soviétique face au fascisme ainsi que le rôle de Pékin pour protéger l'ordre international d'après-guerre.

Plus tôt cette semaine, lors d'un sommet régional, Xi Jinping a dévoilé sa vision d'un nouvel ordre mondial, appelant à l'unité face à l'"hégémonisme et la politique de pouvoir", une pique à peine voilée à l'encontre de Donald Trump et de la politique de droits de douane du président américain visant aussi bien les alliés que les rivaux de Washington.

(Laurie Chen; version française Jean Terzian)