La Chine omniprésente à l'ouverture du sommet du Pacifique boudé par plusieurs dirigeants

Les dirigeants des îles du Pacifique participent à la table ronde du Partenariat pour l’océan à Koror, aux Palaos, le 30 août 2026, en prélude à la 55e réunion des dirigeants du Forum des îles du Pacifique ( AFP / SAEED KHAN )

Les îles du Pacifique se réunissent à partir de lundi aux Palaos pour un sommet finalement boudé par cinq dirigeants, et où les tensions entre Taïwan et la Chine risquent d'occulter les priorités régionales comme le changement climatique et le trafic de drogues.

Les îles Palaos, hôtes jusqu'à jeudi du 55e Forum des îles du Pacifique composé de 18 membres, font partie des trois derniers Etats de la région à reconnaître Taipei au grand dam de Pékin.

La Chine, Taïwan et les Etats-Unis figurent parmi les partenaires invités au forum, mais pas à la réunion des dirigeants. Pékin, qui revendique la souveraineté de Taïwan, a protesté contre l'invitation de l'île.

L'année dernière, l'opposition de la Chine et des îles Salomon, alors organisatrices, avait abouti à l'exclusion de Taïwan et de toutes les parties extérieures à la région.

Une photo fournie par les garde-côtes taïwanais, prise et diffusée le 8 juillet 2026, montre un patrouilleur des garde-côtes de Taïwan (à droite) naviguant près d'un navire des garde-côtes chinois dans les eaux au sud de Kinmen, à Kinmen, à Taïwan ( TAIWAN COAST GUARD / Handout )

La Chine a riposté à l'arrivée dimanche sur place du ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Chia-lung, en déclarant que les îles Palaos était un lieu "dangereux" pour les voyageurs, a rapporté le président de l'archipel, Surangel Whipps. Les touristes chinois y représentent la majorité des visiteurs, selon les données disponibles.

En réponse, l'ambassade des Etats-Unis a accusé la Chine de tenter de "se servir du tourisme comme d'une arme pour faire pression sur les Palaos".

"Le Pacifique est notre foyer, pas un théâtre de rivalités géopolitiques", a tempéré dimanche M. Whipps dans une interview, en rappelant les priorités des îles du Pacifique, à savoir le changement climatique, la lutte contre le trafic de drogue et la sécurité alimentaire.

Malgré cet appel à l'unité, cinq dirigeants attendus au sommet seront absents.

Le territoire français de Nouvelle-Calédonie n'enverra pas le chef de son exécutif, tout comme le Vanuatu ne sera pas représenté par son Premier ministre, a appris l'AFP d'un responsable du Forum quelques heures avant l'événement.

Les Samoa enverront une délégation conduite par le vice-Premier ministre. Le chef d'Etat des Kiribati, proches de Pékin, sera, lui, absent du sommet et le Premier ministre des Iles Salomon a dû se rétracter au dernier moment en raison d'une crise politique intérieure.

Les Iles Salomon étaient le partenaire le plus proche de la Chine dans le Pacifique, jusqu'à l'élection en mai d'un Premier ministre qui s'est engagé à réexaminer le pacte de sécurité et à rétablir des relations avec les Etats-Unis et l'Australie.

"L'Australie a un rôle clé"

Le président des îles Palaos, Surangel Whipps (g.) et le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Chia-lung, posent après avoir coupé un ruban, le 30 août 2026, avant la 55e réunion des dirigeants du Forum des îles du Pacifique ( AFP / SAEED KHAN )

Si le changement climatique doit rester la priorité du forum, l'essai de missile balistique mené par la Chine dans la région le mois dernier pourrait encore faire des remous.

Le forum n'a pas publié de déclaration commune après cet essai en raison de l'opposition des Kiribati et de Nauru. Les dirigeants doivent en rediscuter lors du sommet, a indiqué M. Whipps.

L'absence de plusieurs leaders s'annonce cependant comme un obstacle, de l'avis d'Oliver Nobetau, analyste spécialiste du Pacifique à l'Institut Lowy, un think tank de Sydney. Cela "réduit considérablement les espoirs de voir une déclaration forte émaner du Forum des îles du Pacifique" à propos du tir de missile, juge-t-il auprès de l'AFP.

Des policiers issus de plusieurs nations sont mobilisés pour le forum, ce qui constitue la première manifestation d'ampleur de la coopération policière à l'échelle du Pacifique.

L'Australie, plus grand pays membre, oeuvre pour une plus grande autonomie de la région en la matière, estimant par exemple que la Chine n'a pas à disposer de forces de police à Kiribati et aux Iles Salomon.

"Investir dans la sécurité et la prospérité de nos voisins du Pacifique rend notre région plus sûre et notre économie plus forte", a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese dans un communiqué.

"Les grands défis auxquels le Pacifique est confronté exigent des solutions conçues et mises en oeuvre pour le Pacifique et par le Pacifique. Et l'Australie a un rôle clé à jouer, comme partenaire et leader", a-t-il ajouté.

Les dirigeants doivent également discuter d'une réponse maritime régionale face à la montée de la criminalité liée au trafic de drogue.