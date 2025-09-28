La Chine met en service le pont le plus haut du monde

Le pont du Grand Canyon de Huajiang, le plus haut du monde, dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, le 27 septembre 2025 ( AFP / STR )

Les autorités chinoises ont mis en service dimanche ce qu'elles présentent comme le plus haut pont du monde, à 625 mètres au-dessus d'une gorge dans la province montagneuse du Guizhou (sud), ont rapporté les médias d'Etat.

Le pont du Grand Canyon de Huajiang supplante en hauteur celui de Beipanjiang, à 565 mètres au-dessus de la même rivière à une centaine de kilomètres dans la même province, a indiqué l'agence officielle Chine nouvelle. Le pont de Beipanjiang avait été ouvert à la circulation en 2016.

Les véhicules ont commencé à emprunter la travée principale de 1.420 mètres de long soutenue par des pylônes s'élevant dans les nuages, montrent des images prises au drone par la télévision d'Etat.

Les ingénieurs, les officiels locaux et les curieux attirés par la cérémonie ont fait part auprès des médias de leur fierté devant le résultat de trois années de travaux.

"L'ouverture du pont du Grand Canyon de Huajiang réduit de deux heures à deux minutes le temps de parcours entre les deux côtés" de la gorge, a dit mercredi lors d'une conférence de presse la cheffe du département des transports dans la province, Zhang Yin. Elle a invoqué les retombées attendues de cette mise en service pour le développement économique et social.

Le pont du Grand Canyon de Huajiang, le plus haut du monde, dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, le 27 septembre 2025 ( AFP / STR )

L'entrée en service de ce lien routier est une nouvelle manifestation de l'investissement massif de la Chine dans les grandes infrastructures au cours de décennies caractérisées par une croissance économique rapide et par l'urbanisation.

La province escarpée du Guizhou abrite presque la moitié des 100 ponts les plus hauts du monde, dit Chine nouvelle.

Le pont le plus grand dans le monde par la hauteur globale de sa structure (et non la verticale entre son tablier et le point le plus bas en dessous) demeure le viaduc de Millau (sud de la France), avec 343 mètres.