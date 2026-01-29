La Chine juge "voués à l’échec" les efforts américains pour limiter son influence

Donald Trump et son homogue chinois Xi Jinping à la base aérienne de Gimhae (Corée du Sud), le 30 octobre 2025. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Après la publication de la Stratégie de défense nationale américaine précisant "dissuader par la force" Pékin dans la région Indo-Pacifique, les autorités chinoises ont mis en garde les États-Unis.

"Les faits ont prouvé que toutes les tentatives visant à contenir ou à bloquer la Chine sont vouées à l'échec" a averti le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Jiang Bin, lors d'une conférence de presse à Pékin. Il a ajouté que son pays était "disposé à travailler avec les Etats-Unis" pour promouvoir les relations mutuelles.

Le président Donald Trump doit se rendre en Chine en avril pour s'entretenir avec son homologue Xi Jinping.

La "Stratégie de défense nationale" (NDS) des Etats-Unis pour 2026, rendue publique la semaine dernière par le ministère américain de la Guerre, indique que Washington "dissuadera la Chine dans la région indo-pacifique par la force, et non par la confrontation" . Il s'agit d'un changement significatif par rapport à la politique passée du Pentagone, qui adoptait un ton plus modéré à l'égard de la Chine et de la Russie.

"Dissuasion par le déni"

Le nouveau document préconise toutefois des "relations respectueuses" avec Pékin, sans faire mention de Taïwan , allié des Etats-Unis, que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire.

La précédente NDS, publiée sous le mandat de Joe Biden, décrivait déjà la Chine comme le défi le plus important pour Washington.

Mais le texte de 2026 réitère les projets de l'administration Trump de mettre en place une stratégie militaire dite de "dissuasion par le déni", qui vise à persuader un agresseur potentiel des faibles chances de succès de ses objectifs, le long de la chaîne d'îles allant du Japon à Taïwan.

En décembre, la Chine a lancé des roquettes et déployé des dizaines d'avions de combat et de navires autour de Taïwan, lors de manœuvres militaires sur plusieurs jours, simulant le blocus des ports de l'île.