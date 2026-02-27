La Chine exhorte ses ressortissants à quitter l'Iran dès que possible–Chine nouvelle

La Chine a recommandé à ses ressortissants de ne pas se rendre en Iran et a exhorté ceux qui s'y trouvent déjà à quitter dès que possible le pays pour des raisons sécuritaires, rapporte vendredi l'agence Chine nouvelle.

Alors que ce sont tenues ces derniers jours des négociations à Genève sur le programme nucléaire iranien, le président américain Donald Trump continue de renforcer la présence militaire des Etats-Unis au Proche-Orient, indiquant clairement qu'une attaque contre l'Iran demeure une option.

(Reportage Yukun Zhang et Ryan Woo; version française Claude Chendjou et Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)