La Chine évoque un accord commercial avec l’UE, des années après le gel du pacte d’investissement

Le ministère chinois du Commerce a évoqué jeudi de nouvelles perspectives pour un accord commercial ou d'investissement avec l'Union européenne (UE), suggérant la reprise des négociations sur un pacte similaire à l’accord de coopération sur les investissements dont la ratification a été gelée en 2021.

"La Chine est prête à approfondir une coopération mutuellement bénéfique avec l'UE et à explorer la possibilité de négocier divers accords économiques et commerciaux, y compris des accords d'investissement", a déclaré He Yadong, porte-parole du ministère du Commerce, interrogé sur l'intention de Pékin de relancer les discussions sur l'accord global UE-Chine sur l'investissement.

"La Chine et l'Union européenne partagent de nombreux intérêts communs et il existe d'importants domaines de coopération dans les secteurs économique et commercial", a déclaré He Yadong, ajoutant que Pékin avait pris note de la récente série d'accords de libre-échange conclus par Bruxelles et de sa volonté apparente de diversifier ses exportations.

Les tensions commerciales entre Pékin et Bruxelles se sont accrues après que la Commission européenne, qui gère la politique commerciale du bloc des 27, a lancé une enquête sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, ayant conduit en octobre dernier à l’imposition de droits de douane pouvant atteindre 45,3%. Mais l'offensive tarifaire mondiale du président américain Donald Trump au cours de l'année écoulée a rapproché les deuxième et troisième économies mondiales.

Le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna , a déclaré mercredi à Reuters qu'il avait discuté avec le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, d'un accord de libre-échange UE-Chine "très important", distinct de l'accord global UE-Chine sur l'investissement, tout en ajoutant que le soutien de Pékin à la Russie pourrait en freiner la conclusion.

Depuis le gel des négociations sur l’accord global d’investissement UE-Chine, l’UE a conclu un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et finalisé des accords avancés avec le Kenya et le Chili, tandis que la Chine a signé un pacte renforcé avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE).

(Rédigé par Joe Cash, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)