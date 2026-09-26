La Chine et les États-Unis conviennent de lancer un dialogue sur l'IA, selon le ministère chinois des Affaires étrangères

La Chine et les États-Unis ont convenu de lancer un dialogue sur l'intelligence artificielle, dans le cadre d'un consensus en huit points conclu lors de la visite du président chinois Xi Jinping aux États-Unis, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

Ce consensus contient également un accord de réduction réciproque des droits de douane d'un montant de 30 milliards de dollars.

En matière d’intelligence artificielle (IA), les deux parties ont convenu d’instaurer un dialogue pour discuter des risques et des avantages de cette technologie avec une prochaine série d'échanges prévue en novembre, et de mettre en place un canal de communication pour les incidents liés à l’IA, selon le ministère.

Les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales ont clôturé un sommet de trois jours qui a mis en avant la diplomatie personnelle plutôt que de grandes avancées publiques. Xi est depuis rentré à Pékin, a rapporté samedi l’agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Les deux parties ont salué le travail de leurs équipes économiques et ont approuvé une série de mesures, notamment la création d’un conseil commercial, l’accord de réduction des droits de douane et la prolongation des résultats des précédentes négociations à Kuala Lumpur, a précisé le ministère.

Les États-Unis et la Chine avaient auparavant convenu de prolonger de deux mois la trêve commerciale qui devait expirer le 10 novembre, afin de disposer de plus de temps pour travailler sur un accord commercial potentiellement plus ambitieux, a déclaré mercredi le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

Ils ont également convenu de se soutenir mutuellement dans l’organisation de la réunion des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et du sommet du Groupe des Vingt (G20), les deux dirigeants ayant fait part de leur intention d’assister aux réunions organisées par l’autre.

En matière de politique étrangère, les dirigeants ont convenu que l’Iran devait respecter son engagement de ne pas développer d’armes nucléaires, et qu’aucun pays ni aucune entité ne devait imposer de droits de transit sur les voies navigables internationales, a indiqué le ministère.

Ils ont également rappelé que la Chine et les États-Unis avaient combattu aux côtés les uns des autres pendant la Seconde Guerre mondiale.

(Reportage par la rédaction de Shangaï, version française Florence Loève)