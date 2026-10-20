La Chine estime que l'interdiction de DeepSeek par les États-Unis va à l'encontre du consensus Xi-Trump

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(Ajout d'une déclaration du ministère chinois aux paragraphes 7 à 11)

Mardi, le ministère chinois du Commerce a critiqué une décision du gouvernement américain interdisant le modèle d'IA chinois DeepSeek des systèmes informatiques des agences fédérales, affirmant qu’elle portait atteinte aux intérêts des entreprises chinoises et ne tenait pas compte des accords conclus par les dirigeants des deux pays.

Dans un communiqué, le ministère a exhorté les États-Unis à "corriger immédiatement ces pratiques erronées … et à révoquer les mesures restrictives discriminatoires concernées", ajoutant que Pékin suivrait de près l’évolution de la situation et "prendrait toutes les mesures nécessaires" pour préserver ses intérêts.

Lundi, le département américain de la Sécurité intérieure a ordonné le retrait des produits DeepSeek et des services tiers utilisant ce modèle d’IA chinois des systèmes informatiques des agences fédérales civiles. Il a également interdit aux agences d’acquérir des produits DeepSeek ou des services tiers développés à l’aide de ce modèle.

Le DHS a déclaré que les modèles DeepSeek représentaient "de multiples vecteurs de menace" et a fait part de ses craintes que leur utilisation n’entraîne le transfert de données sensibles vers la Chine s’ils étaient utilisés par des employés du gouvernement américain ou des fournisseurs.

Pékin est "profondément mécontent et s’oppose fermement" à cette décision, a déclaré le ministère du Commerce.

La Chine espère que les États-Unis mettront en œuvre le consensus atteint par les deux dirigeants, travailleront avec la Chine "dans la même direction" et tireront pleinement parti du mécanisme de dialogue sino-américain sur l’intelligence artificielle , a-t-il ajouté.

Dans un communiqué distinct publié mardi, le ministère a également exprimé sa "ferme opposition" aux sanctions américaines visant cinq entités chinoises pour vol présumé de secrets commerciaux dans le domaine de l’IA.

Les entreprises sanctionnées lundi par le Département d’État américain sont Shanghai Zhisuan Technology — une société spécialisée dans l’IA fondée par l'ancien ingénieur logiciel de Google Linwei Ding — une société de capital-risque ayant financé Zhisuan, ainsi que trois entités liées.

M. Ding a été reconnu coupable en janvier d’avoir volé des secrets commerciaux liés à l’IA au géant américain de la technologie au profit de deux entreprises chinoises, bien que sa condamnation ait été partiellement annulée en août.

Le ministère chinois a accusé les États-Unis de "faire grand cas de la question du soi-disant "vol de secrets commerciaux"" et de diffamer les entreprises chinoises.

Le développement rapide des entreprises d’IA en Chine est le résultat d’investissements à long terme et d’un engagement en faveur de l’autonomie technologique et d’une coopération ouverte, et n’a rien à voir avec le vol de secrets commerciaux, a déclaré Pékin.