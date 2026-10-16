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La Chine estime qu'Israël devrait arrêter "l'établissement forcé" de colonies en Cisjordanie
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 03:09

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Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a dit au président israélien, Isaac Herzog, que son pays devrait revenir sur "l'établissement forcé" de colonies en Cisjordanie, a indiqué vendredi son ministère dans un communiqué.

La Chine a toujours soutenu que la question palestinienne constituait la plus grande injustice historique de ce siècle, a dit Wang Yi lors d'une rencontre avec Isaac Herzog lors d'une rencontre en Azerbaïdjan, précise le communiqué.

(Rédaction de Pékin; version française Camille Raynaud)

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