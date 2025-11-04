La Chine est disposée à négocier un accord de libre-échange avec l'UE

La Chine est disposée à négocier et signer un accord de libre-échange avec l'Union européenne (UE), a annoncé mardi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors d'une réunion avec son homologue estonien à Pékin.

"La Chine et l'Europe sont des partenaires de coopération", a déclaré Wang Yi, ajoutant que les deux parties ne devraient pas être rivales, selon un communiqué publié par le ministère chinois des Affaires étrangères.

(Xiuhao Chen et Ryan Woo; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)