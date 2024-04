La Chine critique le durcissement des règles d'exportation de puces par les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine a critiqué le renforcement des règles américaines sur les exportations de semi-conducteurs, estimant qu'elles ont créé davantage d'obstacles au commerce et d'incertitude dans l'industrie des puces.

La semaine dernière, l'administration Biden a révisé les règles du site afin de rendre plus difficile l'accès de la Chine aux puces d'intelligence artificielle et aux outils de fabrication de puces américains, dans le cadre d'un effort plus large visant à entraver l'industrie de la fabrication de puces de Pékin pour des raisons de sécurité nationale.

"Les États-Unis ont élargi le concept de sécurité nationale, révisé arbitrairement les règles et renforcé les mesures de contrôle. Cela a non seulement créé davantage d'obstacles et imposé un fardeau de conformité plus lourd aux entreprises chinoises et américaines qui souhaitent travailler ensemble sur le plan économique et commercial, mais a également créé une énorme incertitude pour l'industrie mondiale des semi-conducteurs", a déclaré un porte-parole du ministère du commerce, selon un communiqué.

Répondant à la question d'un journaliste, le porte-parole a déclaré que la décision des États-Unis "affecte sérieusement la coopération mutuellement bénéfique entre les entreprises chinoises et étrangères et porte atteinte à leurs droits et intérêts légitimes. La Chine s'y oppose fermement"

Les États-Unis ont imposé en octobre dernier des règles interdisant les exportations et des entreprises telles que Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O ont été affectées par cette prise de bec.

"La Chine est prête à travailler avec toutes les parties pour renforcer une coopération mutuellement bénéfique et promouvoir la sécurité et la stabilité de l'industrie mondiale des semi-conducteurs et de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré le porte-parole.