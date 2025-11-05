 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Chine confirme suspendre les surtaxes douanières de 24% sur les produits US
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 05:04

La Chine va suspendre pour un an les surtaxes douanières de 24% prévues sur les produits en provenance des Etats-Unis mais maintenir des droits de douane de 10% sur les importations américaines, a déclaré mercredi une commission nationale.

Cette annonce vient confirmer les décisions prises par le président chinois Xi Jinping lors de sa rencontre la semaine dernière avec son homologue américain Donald Trump, une réunion qui a permis un léger apaisement dans les tensions commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

(Bureau de Pékin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le candidat démocrate à la mairie de New York Zohran Mamdani quelques heures avant sa victoire, alors qu'il vote à Astoria, dans le Queens, le 4 novembre 2025 ( AFP / Leonardo Munoz )
    Mamdani élu maire de New York, revers pour Trump
    information fournie par AFP 05.11.2025 04:47 

    Le socialiste Zohran Mamdani a remporté mardi la mairie de New York et deux gouverneurs démocrates ont été élus dans des Etats importants, un message de défiance à l'égard de Donald Trump à un an des élections de mi-mandat. A New York, l'élu local de 34 ans a devancé ... Lire la suite

  • Le candidat démocrate à la mairie de New York Zohran Mamdani et son épouse l'illustratrice Rama Duwaji, juste après leur vote à Astoria, dans le Queens, le 4 novembre 2025 ( AFP / Leonardo Munoz )
    Mamdani, opposant résolu de Trump, aux portes de la mairie de New York
    information fournie par AFP 05.11.2025 03:20 

    Un socialiste de 34 ans, Zohran Mamdani, est en position favorable pour remporter la mairie de New York, dans le plus suivi des scrutins locaux qui se tiennent mardi aux Etats-Unis et constituent un premier test électoral pour Donald Trump. La soirée a mal commencé ... Lire la suite

  • De la fumée s'élève de l'accident aérien près de l'aéroport de Louisville, dans le Kentucky, le 4 novembre 2025 ( AFP / LEANDRO LOZADA )
    Un avion-cargo s'écrase aux Etats-Unis, au moins trois morts et 11 blessés
    information fournie par AFP 05.11.2025 02:28 

    Un avion-cargo s'est écrasé mardi en une boule de feu peu après son décollage de Louisville, dans le centre-est des Etats-Unis, tuant au moins trois personnes et en blessant 11 autres selon le gouverneur du Kentucky. "Nous pensons qu'il y a au moins trois décès. ... Lire la suite

  • Des drapeaux de l'Union européenne à Bruxelles, le 11 septembre 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Climat: l'Europe prolonge le suspense avant la COP
    information fournie par AFP 05.11.2025 02:18 

    Des heures et des heures de négociations sans fumée blanche. Les Européens n'ont pas encore scellé de compromis sur leur trajectoire climatique et une nouvelle réunion est prévue mercredi matin pour tenter d'arracher un accord avant la COP au Brésil. "Les négociations ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank