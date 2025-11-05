La Chine confirme suspendre les surtaxes douanières de 24% sur les produits US

Une vue aérienne montre des navires de fret naviguant à Hong Kong

La Chine va suspendre pour un an les surtaxes douanières de 24% prévues sur les produits en provenance des Etats-Unis mais maintenir des droits de douane de 10% sur les importations américaines, a déclaré mercredi une commission nationale.

Cette annonce vient confirmer les décisions prises par le président chinois Xi Jinping lors de sa rencontre la semaine dernière avec son homologue américain Donald Trump, une réunion qui a permis un léger apaisement dans les tensions commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

(Bureau de Pékin)