La Chine cible deux banques de l'UE en représailles aux sanctions liées à la Russie
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 11:41

par Liz Lee

La Chine a pris des mesures contre deux banques de l'Union européenne (UE) en représailles au placement de deux institutions financières chinoises sur une liste de sanctions européennes liées à la Russie, a annoncé mercredi le ministre chinois du Commerce.

Ces contre-mesures, avec effet immédiat, interdisent aux banques lithuaniennes UAB Urbo Bankas et AB Mano Bankas de conduire des transactions et d'échanger avec des organismes ou des particuliers en Chine, a ajouté le ministère dans un communiqué.

"Nous espérons que l'UE chérira les bonnes relations de coopération à long terme formées entre la Chine et l'UE et ses Etats membres dans les domaines de l'économie, du commerce et de la finance", a-t-il déclaré dans un communiqué distinct, appelant également l'Union européenne à "corriger ses méfaits" et à cesser de pénaliser les intérêts de la Chine et de fragiliser la coopération Chine-UE.

Les sanctions européennes contre la Heihe Rural Commercial Bank et la Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank sont entrées en vigueur le 9 août, selon le document du ministère.

La décision de l'UE d'ajouter des sociétés chinoises à son train de sanctions contre la Russie en juillet est devenue un sujet de litige alors que les relations entre le continent et la deuxième économie mondiale restent houleuses.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré que les relations commerciales entre les deux partenaires avaient atteint "un clair point d'inflexion" après un sommet à Pékin le mois dernier avec les dirigeants chinois.

Les discussions ont porté sur les sujets commerciaux, mais à cette occasion Bruxelles a aussi exhorté la Chine à décourager la Russie de poursuivre sa guerre contre l'Ukraine.

La Chine, qui entretient un partenariat "sans limite" avec la Russie, reste depuis le début du conflit sur la même ligne, plaidant pour un règlement politique de la crise ukrainienne.

(Liz Lee et le bureau de Pékin: version française Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)

