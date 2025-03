La chaîne de prêt-à-porter Forever 21 dépose le bilan, pour la seconde fois

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

La chaîne américaine de prêt-à-porter Forever 21 a annoncé avoir déposé le bilan pour la seconde fois depuis 2019, précisant que ses magasins à l'étranger ne sont pas concernés à ce stade.

L'entreprise a indiqué que les magasins détenus en propre ou franchisés aux Etats-Unis restaient ouverts, tout comme son site internet, pendant la procédure menée en collaboration avec ses créanciers.

Les magasins à l'étranger sont gérés sous un autre type de franchise et ne sont donc pas affectés par cette procédure, a-t-elle assuré.

D'après son site internet, le groupe compte plus de 540 points de ventes dans le monde (boutiques et sites internet).

"La société va réduire ses activités aux Etats-Unis de manière ordonnée" tout en continuant à chercher un repreneur ou à vendre ses actifs en totalité ou en partie, a-t-elle ajouté, indiquant que les magasins allaient procéder à des ventes pour cause de liquidation.

Elle considère que suivre ces deux voies en parallèle - cession et liquidation - "maximise au mieux les options et la valeur".

"Bien que nous ayons examiné toutes les options pour mieux positionner l'entreprise pour l'avenir, nous ne sommes pas parvenus à trouver une voie durable, étant donnée la concurrence des groupes de +fast fashion+ étrangers", a relevé Brad Sell, directeur financier de F21 OpCo, maison mère de Forever 21, cité dans un communiqué.

Selon lui, ces groupes étrangers ont "profité d'exemptions de tarifs douaniers pour supplanter notre marque en terme de prix et de marges, et de la hausse des prix et des difficultés économiques qui affectent notre coeur de clientèle".

Forever 21 s'était déjà déclaré en faillite en septembre 2019 et avait finalement été racheté en février 2020 par un consortium de sociétés - les groupes immobiliers Simon Property Group et Brookfield et la société de marketing Authentic Brands Group - pour 81 millions de dollars.

A l'époque, elle comptait plus de 800 boutiques dans le monde.

Fondée à Los Angeles en 1984 par le couple sud-coréen Do Won et Jin Sook Chang, la marque s'est développée en proposant à une clientèle jeune des imitations de grandes marques, à des prix très bas.

Concurrencée par des marques comme H&M et Zara, elle a cherché à étendre son activité aux vêtements pour hommes et aux chaussures après la crise de 2008.

Mais elle a subi le contrecoup de l'essor du commerce sur internet et d'une clientèle soucieuse de l'impact environnemental de ses produits et des conditions de travail dans ses usines.