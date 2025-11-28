La Cédéao suspend la Guinée-Bissau de ses instances après le putsch militaire

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a suspendu jeudi la Guinée-Bissau de ses instances dirigeantes après le putsch militaire survenu mercredi dans le petit pays d'Afrique de l'Ouest.

Le bloc communautaire a condamné le coup d'Etat et a appelé le groupe d'officiers de l'armée qui a destitué le président Umaro Sissoco Embalo de permettre à la commission électorale du pays d'annoncer le résultat du scrutin présidentiel organisé dimanche.

(Bate Felix; version française Camille Raynaud)