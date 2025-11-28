 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Cédéao suspend la Guinée-Bissau de ses instances après le putsch militaire
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 00:21

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a suspendu jeudi la Guinée-Bissau de ses instances dirigeantes après le putsch militaire survenu mercredi dans le petit pays d'Afrique de l'Ouest.

Le bloc communautaire a condamné le coup d'Etat et a appelé le groupe d'officiers de l'armée qui a destitué le président Umaro Sissoco Embalo de permettre à la commission électorale du pays d'annoncer le résultat du scrutin présidentiel organisé dimanche.

(Bate Felix; version française Camille Raynaud)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank