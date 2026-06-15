La capacité de frappe de la Chine sur l'Australie devrait s'accroître - think tank

La capacité de la Chine à mener des frappes militaires contre l'Australie va fortement se renforcer au cours de la prochaine décennie, même si, dans l'immédiat, les menaces proviennent des cyberattaques et de la coupure des câbles de communication sous-marins, selon un rapport publié lundi par le think tank Lowy Institute.

Un nouveau bombardier furtif à longue portée, actuellement en cours de développement, et le possible déploiement de missiles et d'avions vers des bases situées plus près de l'Australie pourraient accroître "rapidement et considérablement" la menace à long terme, a déclaré ce think tank indépendant basé à Sydney.

"La Chine cherche activement à conclure des accords de stationnement dans les nations insulaires du Pacifique depuis au moins 2018. Une telle base placerait le centre de l'Australie à portée de combat des bombardiers et permettrait de mener des attaques plus fréquemment", indique le rapport.

Les menaces à court terme ne sont pas forcément strictement militaires, étant donné que la Chine dispose de capacités pour perturber le commerce maritime australien via les points d’étranglement de l'archipel indonésien.

Selon le rapport, la Chine est déjà en mesure de frapper le nord de l'Australie avec des missiles déployés sur ses avant-postes en mer de Chine méridionale.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a critiqué ce rapport, estimant qu'il partait du principe que toute nation puissante chercherait à exercer une hégémonie et qualifiant cela de "grave erreur d'appréciation stratégique concernant la Chine".

"Le développement militaire de la Chine vise à préserver la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts de développement du pays et ne vise aucun pays en particulier", a déclaré le porte-parole du ministère, Lin Jian, lors d'un point presse régulier.

Il a également exhorté le think tank à adopter une vision objective du développement de la Chine plutôt que de "dramatiser la soi-disant menace chinoise".

La Chine est le principal partenaire commercial de l’Australie, absorbant près d'un tiers de ses exportations. Après une dégradation des relations et des sanctions chinoises à partir de 2018, les liens bilatéraux se sont améliorés depuis l’arrivée au pouvoir des travaillistes en 2022.

Cependant, l’Australie reste méfiante face à l'influence croissante de la Chine dans le Pacifique, Canberra cherchant à conclure des accords de sécurité avec les nations du Pacifique afin d'empêcher Pékin d'établir une présence militaire permanente dans la région.

"Le renforcement militaire de la Chine est en train de redessiner l'équilibre des pouvoirs dans la région indo-pacifique d’une manière qui affecte la sécurité australienne, indépendamment de la capacité de la Chine à frapper le territoire australien", a déclaré le Lowy Institute.

Dans le Pacifique, les analystes considèrent les Îles Salomon comme le pays ayant les liens les plus étroits avec Pékin après la signature d’un pacte de sécurité avec la Chine en 2022, ce qui a suscité l'inquiétude des États-Unis et intensifié les efforts diplomatiques de l’Australie.

Le Premier ministre des Îles Salomon, Matthew Wale, en visite officielle en Australie au début du mois, a déclaré que son pays négocierait un traité stratégique global avec l'Australie et réexaminerait l'accord de sécurité avec la Chine.

(Reportage de Renju Jose à Sydney; Avec Liz Lee à Pékin; version française Matthieu Huchet; édité par Benoit Van Overstraeten)