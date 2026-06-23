La canicule s'installe en France, 40 morts par noyade depuis le 18 juin

Quarante personnes, essentiellement des jeunes, sont mortes par noyade en France depuis le 18 juin, date à laquelle l'épisode caniculaire qui étouffe le pays s'est durablement installé, a déclaré mardi le Premier ministre Sébastien Lecornu.

"En matière de températures, tous les records sont en train d'être battus. La priorité est que l'hôpital tienne et de prendre soin des plus fragiles, notamment les personnes chez elles", a-t-il dit en préambule d'une cellule interministérielle de crise dédiée à la canicule.

Cette situation exceptionnelle est à l'origine du "triste fléau" des noyades, a-t-il déploré.

"Le dernier chiffre qui vient de nous être remonté est de 40 morts depuis le 18 juin, essentiellement des jeunes", a précisé le chef du gouvernement en présence de 18 ministres.

La ministre des Sports et de la Jeunesse, Marina Ferrari, a de nouveau appelé mardi matin à "respecter les zones de baignade surveillées."

"Ce n’est pas anodin, par des périodes de canicule comme ça, d’aller se baigner dans des zones notamment qui ne sont pas surveillées", a-t-elle déclaré.

La France a connu de lundi à mardi sa nuit la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des mesures en 1947, selon Météo France.

L'indicateur thermique national (ITN) était de 21,6°C, selon le service météorologique. Le précédent record, 21,4°C, remontait au 25 juillet 2019.

Le nombre de départements en vigilance rouge canicule est actuellement de 54 en France - du jamais vu - et d'autres départements encore en vigilance orange pourraient passer en vigilance rouge mercredi, ce qui semble suggérer que la fin de la canicule n'est pas encore en vue.

Selon Météo France, la canicule actuelle est d'une intensité similaire à celle d'août 2003 qui avait causé la mort de près de 15.000 personnes en France.

(Version française Benjamin Mallet et Benoit Van Overstraeten avec la contribution de Léandre Pradelle, édité par Sophie Louet)