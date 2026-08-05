Intempéries en Haute-Savoie : le corps d'une femme recherchée retrouvé

Un véhicule de la gendarmerie en juillet 2020 à Calais (1VA33U) ( AFP / DENIS CHARLET )

Le corps d'une femme, emportée par les eaux mardi soir en Haute-Savoie lors du débordement soudain d'une rivière, a été retrouvé mercredi à l'issue de recherches menées par les gendarmes, a indiqué le parquet de Bonneville.

Le procureur de Bonneville "confirme que le corps retrouvé ce jour (mercredi) est celui" de la victime "emportée par les eaux", mardi à Sixt-Fer-à-Cheval, selon un communiqué du parquet.

La femme avait été emportée par la montée brutale des eaux du Giffre, rivière qui traverse la localité et qui prend sa source quelques kilomètres en amont dans le Cirque du Fer à Cheval, où une coulée de boue a également eu lieu, mardi en début de soirée après un orage et de fortes précipitations dans le secteur

Des gendarmes et des pompiers, dont des spécialistes en eaux vives et un drone, ont mené des recherches sur les bords de la rivière dès la disparition de la victime, dont l'identité et le lieu de sa découverte n'ont pas été communiquées. Interrompues avec la nuit, les recherches avaient repris mercredi matin.

A la suite de la coulée de boue dans le Cirque du Fer à Cheval, gigantesque amphithéâtre naturel calcaire très prisé des randonneurs et des touristes, 15 personnes dont deux bébés avaient dû être évacuées par des hélicoptères de la sécurité civile mardi soir.

Environ 170 personnes ont dû être mises en sécurité dans un restaurant de Sixt-Fer-à-Cheval, une commune de 800 habitants qui connaît un fort attrait touristique l'été, avant de pouvoir regagner leur moyen d'hébergement.