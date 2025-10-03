 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Caisse des dépôts ne "cautionne pas" l'alliance entre le BHV et Shein
information fournie par Boursorama avec AFP 03/10/2025 à 08:04

( AFP / MARTIN BUREAU )

( AFP / MARTIN BUREAU )

La Caisse des dépôts a déclaré jeudi à l'AFP ne "pas cautionner" l'alliance entre la plateforme asiatique Shein et la SGM, l'exploitant du BHV, alors que le groupe public est impliqué dans les négociations en cours pour le rachat des murs du grand magasin parisien par SGM.

Mercredi, Shein et la Société des grands magasins (SGM) ont dévoilé une alliance pour l'ouverture progressive de six magasins physiques et pérennes aux couleurs de la marque de mode asiatique à prix discount, dont l'un se situera au sein du BHV Marais, en plein cœur du Paris touristique.

Problème, Shein, qui ne vendait jusqu'alors ses produits qu'en ligne ou via des boutiques éphémères, est accusé de nombreux maux, notamment de tuer le prêt-à-porter français. Et le projet, une première mondiale, a aussitôt suscité une levée de boucliers chez les commerçants et certains politiques.

"On ne cautionne pas ce type de partenariat", a réagi pour sa part la Caisse des dépôts (CDC), sollicitée jeudi par l'AFP.

Le groupe a ensuite ajouté dans un communiqué qu'il "n'a jamais été informé des projets commerciaux de la SGM avec l'entreprise Shein", et que "toute décision d'investissement de la Caisse des dépôts et de ses filiales est strictement conditionnée au respect des valeurs", notamment "de soutenir une économie responsable et de proximité" et "favoriser la transition écologique".

Une position qui pourrait mettre la SGM dans l'embarras.

Cette foncière commerciale, créée en 2021 par deux trentenaires frère et sœur, Frédéric et Maryline Merlin, a racheté en 2023 aux Galeries Lafayette le fonds de commerce du BHV, en difficulté.

En juin 2025, la SGM et la Banque des territoires, une entité de la Caisse des dépôts, sont entrées en négociations exclusives pour acquérir les murs de l'emblématique Bazar de l'Hôtel de Ville, toujours propriété des Galeries Lafayette.

Cette opération, à l'issue de laquelle la SGM "restera majoritaire", est "soumise à la mise en place d'un financement complémentaire", avaient précisé à l'époque les deux acheteurs.

La participation de l'investisseur public doit toutefois aider la SGM à concrétiser un rachat qui patinait depuis plus de deux ans, évalué à 300 millions d'euros, selon le magazine Challenges.

Interrogée sur l'impact de l'accord SGM-Shein sur ces négociations, la Caisse des dépôts n'a pas commenté.

Vent debout contre l'implantation de magasins Shein en France, plusieurs élus ont demandé au gouvernement jeudi de se pencher sur l'actionnariat de la SGM. "Ils peuvent s'acheter une bonne réputation avec de l'argent privé, mais pas avec de l'argent public", a ainsi déclaré le député LR Antoine Vermorel-Marques.

"Nous maintenons le dialogue avec les élus, les partenaires et l'ensemble des acteurs du secteur pour expliquer la réalité et les enjeux positifs de ce partenariat", a réagi la SGM auprès de l'AFP, disant "comprendre" les "interrogations" qu'il suscite.

Environnement

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Electroménager: le groupe Brandt, en difficulté, placé en redressement judiciaire
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.10.2025 08:36 

    Le groupe Brandt, un des derniers gros fabricants d'électroménager en France, a été placé en redressement judiciaire, pour favoriser l'arrivée d'un "partenaire" susceptible de soutenir l'entreprise en difficultés financières, a-t-on appris jeudi auprès du groupe. ... Lire la suite

  • Une bobine de matière sur un site de production Legrand. (Crédit: / Legrand)
    A suivre aujourd'hui... Legrand
    information fournie par AOF 03.10.2025 08:27 

    (AOF) - Legrand annonce l’acquisition d’Avtron Power Solutions, spécialisée dans les load banks et solutions de qualité de l’énergie, portée par de nombreux marchés en forte croissance, notamment les datacenters. L’entreprise devrait réaliser un chiffre d’affaires ... Lire la suite

  • WENDEL : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    WENDEL : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 03.10.2025 08:20 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • ELIS SA : Les signaux haussiers sont intacts
    ELIS SA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 03.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank