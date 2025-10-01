La brésilienne Nubank poursuit son expansion aux États-Unis

( AFP / MAURO PIMENTEL )

La banque en ligne brésilienne Nubank a annoncé mardi avoir demandé l'autorisation d'opérer en tant que banque nationale aux États-Unis, une étape clé pour son développement au-delà de l'Amérique latine.

Déjà présente au Brésil, au Mexique et en Colombie, cette néobanque à succès qui revendique 123 millions de clients a déposé une demande d'agrément auprès de l'OCC, le régulateur américain.

"Aujourd'hui, notre principal objectif reste de générer de la croissance sur nos marchés actuels, où nous continuons de voir de nombreuses opportunités d'expansion", a affirmé le Colombien David Vélez, fondateur et directeur général de Nu Holdings, la maison mère de Nubank.

La licence américaine permettra toutefois de "mieux servir nos clients déjà établis dans le pays", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Lui et ses partenaires, la Brésilienne Cristina Junqueira et l'Américain Edward Wible, ont lancé Nubank en 2013 à Sao Paulo pour remédier à ce qu'ils considéraient être les insuffisances du système bancaire brésilien.

Leur offre de cartes de crédit sans frais annuels et de suppression de la bureaucratie bancaire traditionnelle a trouvé son public, la pandémie donnant également un coup de pouce à cette start-up face aux cinq grandes banques brésiliennes historiques.

L'entreprise a connu une forte croissance régionale, devenant l'une des plus grandes néobanques du monde.

En décembre 2021, avec la star du funk brésilien Anitta comme membre de son conseil d'administration et ambassadrice de la marque, elle a fait ses débuts à la Bourse de New York.

Au deuxième trimestre 2025, Nu Holdings a enregistré un chiffre d'affaires record de 3,7 milliards de dollars, en hausse de 40% sur un an, et dégagé un bénéfice net de 637 millions de dollars.