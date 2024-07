La branche ultramarine de Bolloré Logistics rachetée par un groupe bordelais

Le Groupe Balguerie, spécialiste bordelais du transport et de la logistique, a annoncé mercredi avoir finalisé l'acquisition de la branche ultramarine de Bolloré Logistics, racheté en février 2024 par le transporteur maritime CMA CGM.

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

"Cette acquisition marque une nouvelle étape clé pour nous; elle renforce la solidité de notre groupe familial tout en s'inscrivant dans notre stratégie de croissance durable", se félicite dans un communiqué Antoine Thomas, Directeur général de BGP, la holding du Groupe Balguerie, qui emploie 1.320 personnes.

L'entreprise bordelaise reprendra ainsi les opérations de Bolloré Logistics "en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, en Guyane et en Polynésie, ainsi que des équipes basées en France métropolitaine, entre Le Havre, Rouen, Orly et Dunkerque", précise-t-elle dans le communiqué.

CMA CGM, le géant français du transport maritime, devait se séparer de cette branche ultramarine pour respecter certaines clauses de concurrence, dans le cadre de son acquisition de Bolloré Logistics, finalisée en février 2024 pour 4,85 milliards d'euros et qui lui a permis de devenir le cinquième logisticien mondial.

"Cet accord fait suite à un processus compétitif mené par CMA CGM et au feu vert accordé par la Commission européenne et les Autorités de la concurrence française et polynésienne", indique ainsi le Groupe Balguerie dans son communiqué.