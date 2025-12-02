La BoE met en garde contre les risques liés à l'IA, au crédit privé et aux fonds de pension

Des personnes marchent près du bâtiment de la Banque d'Angleterre à Londres

La Banque d'Angleterre (BoE) a déclaré mardi que les risques pour le système financier britannique avaient augmenté cette année, citant notamment les valorisations tendues dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA), les prêts à risque accordés aux grandes entreprises et certaines transactions sur les obligations d'État.

"Les risques pour la stabilité financière ont augmenté en 2025", a déclaré la BoE dans son rapport semestriel sur la stabilité financière.

"Les risques mondiaux restent élevés et l'incertitude matérielle des perspectives macroéconomiques mondiales persiste. Les principales sources de risque sont les tensions géopolitiques, la fragmentation des marchés commerciaux et financiers, et les pressions sur les marchés de la dette souveraine", ajoute le rapport.

La BoE a toutefois abaissé les exigences en matière de capital pour les principales banques opérant dans le pays et a estimé que le secteur bancaire britannique était bien capitalisé, ajoutant que l'endettement global des entreprises et des ménages restait faible.

De nombreux risques identifiés dans le rapport avaient déjà été soulignés par les membres du comité de politique financière de la banque centrale ces derniers mois.

L'enthousiasme des investisseurs pour l'IA a propulsé les valorisations boursières du secteur aux États-Unis à leur plus haut niveau depuis la bulle Internet des années 2000, et au Royaume-Uni à leur plus haut niveau depuis la crise financière de 2008.

"Les liens plus étroits entre les entreprises d'intelligence artificielle et les marchés du crédit, ainsi que les interconnexions croissantes entre ces entreprises, signifient qu'en cas de correction du prix des actifs, les pertes sur les prêts pourraient accroître les risques pour la stabilité financière", prévient la BoE.

La banque centrale note également les faillites du fabricant américain de pièces détachées automobiles First Brands et du loueur de voitures américain Tricolor, au sujet desquelles le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré en octobre qu'elles pourraient être le signe de problèmes plus graves à l'avenir.

La banque centrale a également souligné que les emprunts à effet de levier des fonds spéculatifs sur les opérations de pension , ou "repo", sur Gilts avaient atteint près de 100 milliards de livres (113,67 milliards d'euros) le mois dernier, et qu'ils étaient dominés par un petit nombre de fonds spéculatifs.

"Cela renforce la nécessité pour les participants au marché de s'assurer que la gestion du risque de leurs positions prend en compte les chocs potentiels, y compris les changements de corrélation en dehors des normes historiques", souligne la BoE.

(Reportage David Milliken ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)