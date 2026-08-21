La Biélorussie ferme son ambassade en Finlande

La Biélorussie fermera son ambassade en Finlande à compter du 1er septembre, selon une résolution adoptée par le gouvernement biélorusse et rendue publique vendredi.

Le ministère finlandais des Affaires étrangères a déclaré que la Biélorussie l'avait informé de cette fermeture et qu'il attendait toujours une confirmation de Minsk sur la manière dont le pays comptait organiser sa représentation diplomatique.

L'ambassade de Biélorussie en Finlande n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

(Elviira Luoma, Version française Benoit Van Overstraeten)