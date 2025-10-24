La biathlète Julia Simon reconnaît des faits de vol à son procès

La championne Julia Simon médaille d'or aux mondiaux de biathlon à Lenzerheide (Suisse), le 18 février 2025 ( AFP / FRANCK FIFE )

Deux mois de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende ont été requis vendredi contre la championne de biathlon Julia Simon, qui a reconnu devant le tribunal d'Albertville (Savoie) la "totalité" des faits de vol et de fraude à la carte bancaire qui lui sont reprochés, mais sans pouvoir les "expliquer".

"C'est un trou noir", a-t-elle lâché, très émue à la barre du tribunal. "Tout ça est très flou pour moi. J'ai eu comme un mécanisme de défense de me recroqueviller sur moi et me concentrer à 200% sur mon sport", a lâché la jeune femme de 29 ans, membre de l'équipe de France depuis 2015 et qui espère briguer l'or olympique aux JO d'hiver de Milan-Cortina (6-22 février 2026).

La native d'Albertville est accusée d'avoir utilisé à plusieurs reprises à partir de 2021 la carte bancaire de sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet et de la kinésithérapeute de l'équipe pour des achats d'un montant maximum de 2.400 euros, et de leur avoir volé de petites sommes d'argent (entre 20 et 50 euros). Elle avait partagé à plusieurs reprises des chambres ou des appartements avec elles lors de stages de préparation sportive.

"Ça me paraît dérisoire et ridicule, ce genre de comportement", a ajouté la biathlète, qui a écarté toute "motivation financière, je n'ai pas été dans le besoin". Elle a déclaré travailler depuis plusieurs années avec un psychologue pour "comprendre tout ça, pour grandir et évoluer".

Il s'agit là "d'une reconnaissance a minima", a regretté le procureur, qui a requis une peine de deux mois de prison avec sursis et une amende de 20.000 euros, un montant "proportionné aux revenus" de la sportive et à son "positionnement" selon lui. Mme Simon encourt théoriquement cinq ans de prison et 375.000 euros d'amende, a-t-il rappelé.

C'est une "reconnaissance sans explication", a abondé l'avocate de Justine Braisaz-Bouchet, Me Sarah Pereira. Cette situation est "très difficile" pour sa cliente, absente à l'audience, qui ne "peut pas s'en satisfaire".

"Il n'y a aucune animosité de sa part mais une demande de reconnaître son statut de victime au lieu de l'inverse comme cela a été le cas jusqu'ici" , a-t-elle ajouté.

- "Euro symbolique" -

La Fédération française de ski (FFS), qui s'est également constituée partie civile, a pour sa part demandé des dommages et intérêts à hauteur "d'un euro symbolique".

"Ce qui est important, c'est que les athlètes retrouvent leur sérénité pour se consacrer aux défis sportifs qui les attendent", a déclaré l'avocate de la FFS, Stéphanie Baudot.

Le jugement doit être rendu ce vendredi.

La FFS, dont le président Fabien Saguez a fait le déplacement à Albertville vendredi, avait rappelé dans un communiqué rendu public en septembre avoir saisi sa commission nationale de discipline fédérale, tout en qualifiant le litige d'"affaire d'ordre personnel entre deux athlètes".

Julia Simon lors d'une séance de photo, le 28 avril 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

Mais, considérant que "seuls les moyens d'investigation des enquêteurs et les résultats de l'enquête pénale permettraient de déterminer si les faits reprochés à Julia Simon sont avérés", elle avait prononcé le 1er juin 2023 "un sursis à statuer".

Elle "aura donc de nouveau à se prononcer lorsqu'un jugement sera rendu dans cette affaire", souligne la FFS.

Dernière lauréate française du gros globe de biathlon (2023), Julia Simon avait achevé la saison en février par un quadruplé historique aux Mondiaux de biathlon à Lenzerheide (Suisse): médaillée d'or en individuel et en relais, relais simple mixte et relais mixte et fait partie de l'équipe tricolore en lice pour les Jeux olympiques d'hiver 2026.

Dans un entretien à l'AFP en avril 2025, la Savoyarde avait déclaré vouloir "aller chercher la médaille d'or en Italie, la seule qui manque à mon palmarès".