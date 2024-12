information fournie par So Foot • 11/12/2024 à 11:19

La belle somme récoltée par Levante pour les victimes des inondations avec un maillot spécial

Bouer le Maillot et Mailler.

C’est une belle histoire comme le foot sait en offrir. Levante, club de deuxième division espagnole jouant dans l’agglomération de Valence, a réussi à transformer la boue en or raconte ce lundi The Athletic . Plus de 16 000 euros ont été récoltés grâce à une vente aux enchères de maillots tachés de boue lors d’un match contre Elche, disputé juste après les inondations dévastatrices causées par la tempête DANA.…

MJ pour SOFOOT.com