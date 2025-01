La Belgique remercie Domenico Tedesco

Un Dodo de plus qui disparaît.

L’info était dans les cartons, elle est désormais confirmée. Ce vendredi 17 janvier, peu avant l’heure de passer à table, l’Union belge de football a annoncé qu’elle se séparait de son sélectionneur national Domenico Tedesco. Nommé en février 2023 sur le banc des Diables rouges, l’Allemand de 39 ans quitte son poste au terme de 24 rencontres dirigées et dont il a remporté la moitié (six nuls et six défaites, 1,75 point de moyenne par match).…

JD pour SOFOOT.com