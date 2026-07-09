La BCE voit l'inflation continuer à accélérer - minutes

Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE), réunis en juin, ont pris connaissance de projections montrant que l'inflation resterait supérieure à l'objectif visé à moyen terme malgré les hausses des coûts d'emprunt envisagés, montre le compte-rendu de leur réunion.

"L'inflation globale devrait continuer à augmenter au cours de l'été et rester bien au-dessus de l'objectif jusqu'au premier semestre 2027, même si les projections intègrent déjà près de trois hausses de taux d'intérêt de 25 points de base" , écrit la BCE dans les "minutes" de sa réunion des 10 et 11 juin.

(Reportage Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)