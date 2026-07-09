 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La BCE voit l'inflation continuer à accélérer - minutes
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 14:24

Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE), réunis en juin, ont pris connaissance de projections montrant que l'inflation resterait supérieure à l'objectif visé à moyen terme malgré les hausses des coûts d'emprunt envisagés, montre le compte-rendu de leur réunion.

"L'inflation globale devrait continuer à augmenter au cours de l'été et rester bien au-dessus de l'objectif jusqu'au premier semestre 2027, même si les projections intègrent déjà près de trois hausses de taux d'intérêt de 25 points de base" , écrit la BCE dans les "minutes" de sa réunion des 10 et 11 juin.

(Reportage Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)

Banques centrales
BCE
Devises
Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank