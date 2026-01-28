La BCE suit "avec attention" la hausse de l'euro et son impact sur l'inflation-Villeroy de Galhau

Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) suivent avec attention l'appréciation de l'euro et ses conséquences éventuelles sur l'inflation, a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque de France et membre du conseil des gouverneurs de la BCE, François Villeroy de Galhau.

"L'Eurosystème n'a pas d'objectif de change; mais nous suivons avec attention cette appréciation de l'euro, et ses conséquences possibles sur une moindre inflation", déclare-t-il dans un message posté sur le réseau social LinkedIn.

"C'est un des éléments qui guidera notre politique monétaire et nos décisions sur les taux d'intérêt, tout au long des prochains mois", ajoute-t-il.

(Rédigé par Blandine Hénault)