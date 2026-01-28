 Aller au contenu principal
La BCE suit "avec attention" la hausse de l'euro et son impact sur l'inflation-Villeroy de Galhau
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 10:02

Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) suivent avec attention l'appréciation de l'euro et ses conséquences éventuelles sur l'inflation, a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque de France et membre du conseil des gouverneurs de la BCE, François Villeroy de Galhau.

"L'Eurosystème n'a pas d'objectif de change; mais nous suivons avec attention cette appréciation de l'euro, et ses conséquences possibles sur une moindre inflation", déclare-t-il dans un message posté sur le réseau social LinkedIn.

"C'est un des éléments qui guidera notre politique monétaire et nos décisions sur les taux d'intérêt, tout au long des prochains mois", ajoute-t-il.

(Rédigé par Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

