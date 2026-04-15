La BCE est dans une position "relativement favorable" en matière de politique monétaire, selon Isabel Schnabel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires de Schnabel aux paragraphes 3-6) par Leika Kihara

La Banque centrale européenne est dans une position "relativement favorable" en matière de politique monétaire après avoir réussi à ramener l'inflation à 2 % avant le début de la guerre au Moyen-Orient , a déclaré mercredi Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE. "Nous avons une politique monétaire globalement neutre, ce qui signifie que nous pouvons nous permettre de prendre le temps nécessaire pour analyser le caractère de ce choc. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter pour agir", a-t-elle déclaré lors d'une table ronde à l'Institute of International Finance à Washington.

Le choc énergétique actuel est particulièrement problématique parce qu'il survient après une très longue période d'inflation supérieure à l'objectif, ce qui maintient les souvenirs d'une inflation élevée dans l'esprit du public et fragilise les attentes en matière d'inflation, a-t-elle ajouté.

En tant qu'importateur net d'énergie, l'économie de la zone euro pourrait toutefois s'affaiblir en raison de la hausse des prix des carburants, ce qui empêcherait les entreprises de répercuter les coûts ou les travailleurs de négocier des salaires plus élevés, a ajouté Mme Schnabel.

"Nous devons peser très soigneusement nos décisions politiques et voir ce qui l'emporte. Nous devons rester dépendants des données. Nous devons réfléchir très attentivement aux données qui peuvent nous indiquer que l'inflation pourrait s'enraciner et qu'il pourrait y avoir des effets de second tour", a-t-elle déclaré.

Mais la BCE doit également éviter d'imposer un "coût inutile" à l'économie par un resserrement monétaire prématuré, a-t-elle ajouté.