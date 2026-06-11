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La BCE devrait relever ses taux alors que la guerre en Iran alimente l'inflation
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 00:47

par Francesco Canepa et Balazs Koranyi

La Banque centrale européenne (BCE) devrait certainement relever ses taux d'intérêt jeudi afin de tuer dans l'oeuf l'inflation avant que la hausse des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Iran ne se propage davantage à l'ensemble des pays de la zone euro.

Une telle décision interviendrait alors que l'inflation dans la zone euro est déjà supérieure à 3%, bien au-dessus de la cible de 2% de la BCE, et que la croissance économique est très faible.

Les responsables de la BCE, dont certains avaient déjà plaidé en faveur d'une intervention en avril, devraient néanmoins aller de l'avant, afin de contenir les anticipations d'inflation et de préserver leur crédibilité.

"Ils doivent relever les taux cette fois-ci, ne serait-ce que pour gérer les attentes", a déclaré Richard Portes, professeur d'économie la London Business School. "S'ils ne le font pas, le marché pensera que la BCE est prête à laisser l'inflation s'emballer."

Si l'institution procédait à une hausse jeudi, il s'agirait de la première depuis près de trois ans et elle porterait le taux de dépôt de référence de la BCE de 2,0% à 2,25%.

Des sources ont déclaré à Reuters qu'il était peu probable que la BCE s'engage à davantage de hausses cette semaine, mais les marchés financiers s'attendent à ce qu'elle procède à deux nouvelles hausses de ses taux dans les deux prochaines années. Ils estiment que la prochaine hausse pourrait intervenir dès le mois de septembre.

(version française Camille Raynaud)

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