La BCE baisse ses taux : quelles conséquences concrètes pour les Français ?

Cette fois, c'est la bonne. Comme attendu, la Banque centrale européenne (BCE) a baissé ses taux directeurs d'un quart de point ce jeudi 6 juin, à l'issue de sa réunion de politique monétaire.

Les taux d'intérêt de la BCE – l'un de ses trois taux directeurs – étaient à leur plus haut historique, à 4,50 %. Longtemps dans le négatif, les taux d'intérêt avaient été portés à ce montant-là en septembre 2023, à l'issue d'une dixième hausse consécutive depuis juillet 2022 pour lutter contre la crise inflationniste au sortir de la pandémie de Covid. Leur diminution est une première depuis septembre 2019.

Une inflation transitoire n'existe pasCette baisse de 0,25 % est minime. Une décrue lente en raison de l'inflation, qui reste vivace et est même légèrement repartie à la hausse récemment, à 2,6 % sur un an en mai sur l'ensemble de la zone euro, après 2,4 % en avril. Une seconde baisse de taux, également faible, est attendue plus tardivement dans l'année.

En près de 25 ans d'existence, c'est la première fois que la BCE prend l'initiative de changer l'orientation de sa politique monétaire. D'habitude, la Réserve fédérale américaine (Fed) imprime la cadence au niveau mondial. Trop résiliente, l'économie des États-Unis continue d'alimenter l'inflation et conduit en effet la Fed à la prudence.

Les taux d'intérêt de la BCE s'adressent aux banques commerciales, qui