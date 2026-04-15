La BBC va supprimer 2.000 postes, selon les médias britanniques

Les suppressions d'emplois font suite à plus d'un demi-milliard de livres d'économies au cours des trois dernières années ( AFP / Susannah Ireland )

La BBC va supprimer 2.000 emplois, soit environ 10% de ses effectifs, afin de réduire ses coûts au cours des trois prochaines années, ce qui représente la plus grande vague de licenciements au sein du groupe audiovisuel depuis 15 ans, ont rapporté mercredi plusieurs médias britanniques.

La BBC avait annoncé son intention de réduire ses coûts de 10%, mais n'avait pas dévoilé l'impact sur les emplois au sein de cette institution britannique, dans la tourmente après la démission de son directeur général et la plainte en diffamation de Donald Trump ayant suivi la diffusion d'un montage trompeur.

Selon l'agence PA et la chaîne Sky News, ces suppressions d'emplois ont été annoncées au personnel mercredi. Sollicitée, la BBC n'a pas confirmé ces informations dans l'immédiat.

Ces réductions de postes sont annoncées peu avant l'arrivée du nouveau directeur général de la BBC, Matt Brittin, ancien dirigeant de Google, qui prendra ses fonctions le 18 mai.

Selon les médias britanniques, cette réduction des coûts prévue de 10% équivaut à environ 600 millions de livres (690 millions d'euros), avec des suppressions d'emplois mais aussi de certains programmes.

Les difficultés de la BBC ont été accentuées par une baisse des revenus tirés de la redevance annuelle, qui est de plus en plus contestée et victime d'une fraude croissante. Cette redevance s'élève actuellement à 174,50 livres.

Les suppressions d'emplois, qui font suite à plus d'un demi-milliard de livres d'économies au cours des trois dernières années, interviennent quelques mois après la polémique provoquée par le montage trompeur d'un discours du président américain Donald Trump, qui a contraint le directeur général sortant, Tim Davie, à quitter ses fonctions.

Donald Trump a porté plainte en diffamation en Floride et réclamé de 10 milliards de dollars à la BBC. Un juge fédéral a fixé jeudi la date du procès à février 2027.