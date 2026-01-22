La BBC annonce un "partenariat stratégique" avec YouTube pour élargir son audience

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le géant de l'audiovisuel public britannique BBC a annoncé mercredi avoir conclu un "partenariat stratégique" avec la plateforme YouTube, propriété de la holding Alphabet (Google), visant à renforcer son audience auprès des jeunes et générer des revenus supplémentaires.

"Ce partenariat innovant va nous aider à nous connecter au public sous de nouvelles formes", a déclaré Tim Davie, le directeur général de la BBC, dans un communiqué.

Le texte reste muet sur les détails financiers de ce partenariat, qui intervient dans une période difficile pour la BBC.

Le géant audiovisuel britannique fait face à de multiples critiques des milieux conservateurs et de l'extrême-droite pour sa partialité supposée et à une plainte pour diffamation aux États-Unis du président américain Donald Trump, qui réclame 10 milliards de dollars de dommages et intérêts.

La BBC fait face aussi à une fraude croissante à la redevance de ses auditeurs au Royaume-Uni, qui rogne ses revenus.

Ce partenariat avec YouTube s’inscrit dans la stratégie de la BBC visant "à garantir que les contenus de la BBC soient accessibles à tous les publics, là où ils se trouvent", souligne le communiqué.

YouTube est utilisée comme première source d'information vidéo par 23% des 18-24 ans, et 25% des 35-44 ans, selon une étude réalisée en 2024 dans 47 pays par l'institut Reuters.

Le nouveau partenariat prévoit notamment le lancement de nouvelles chaînes proposant notamment des documentaires nouveaux et existants de la BBC, ainsi que sept chaînes différentes pour enfants.

En matière d'actualité, la BBC promet pour la plateforme de Google des formats narratifs "innovants". Elle entend également promouvoir sur YouTube les programmes emblématiques de ses chaînes.

Ce partenariat permettra également de "stimuler la croissance commerciale" du groupe grâce à la publicité et en "nouant des partenariats avec des marques et des créateurs de contenu", précise le communiqué.

Les programmes sur YouTube, qui diffuseront des publicités lorsqu'ils seront visionnés depuis l'extérieur du Royaume-Uni, permettront aussi de générer des fonds supplémentaires pour le groupe, "à un moment où son futur modèle de financement fait l'objet de débats", a précisé la BBC.

La redevance perçue par la BBC, qui s'élève actuellement pour le contribuable à 174,50 livres (soit près de 200 euros), doit être renégociée d'ici fin 2027 dans le cadre du renouvellement du contrat de mission décennal de la BBC avec le gouvernement britannique.